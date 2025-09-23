Бывший СССР
20:18, 23 сентября 2025Бывший СССР

Ситуацию с безопасностью ЗАЭС назвали критичной

Ситуация с отключением последней линии электроснабжения ЗАЭС является критичной
Алевтина Запольская
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ситуация с отключением последней линии электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) критична по своей сути. Такое заявление сделала ТАСС директор по коммуникациям Евгения Яшина.

«Ситуация критична по своей сути, потому что ставит безопасность станции в зависимость от работы дизель-генераторов», — отметила она.

Она подчеркнула, что обстановка на АЭС находится под контролем. Условия безопасной эксплуатации не нарушены.

Ранее сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) эвакуировали с территории ЗАЭС после удара украинских беспилотников. 23 сентября ЗАЭС отключили от внешней линии энергоснабжения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Все новости