В Кремле объяснили разницу между СВО и войной

Песков: СВО — это одно, а то, что происходит вокруг России, это война

Происходящее вокруг России является войной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Идет война. Специальная военная операция (СВО) — это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время Россия находится на самом остром этапе войны, которая является «достаточно судьбоносной». Он выразил мнение, что РФ должна выиграть ее ради детей, внуков и их будущего.

Пресс-секретарь президента России также дал характеристику ходу СВО. Он рассказал, что российские военные очень аккуратно продвигаются вперед, в то время как армия Украины несет большие потери.