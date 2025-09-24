Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:18, 24 сентября 2025Экономика

В московском ЖК увидели летающую белку

В московском районе Кунцево заметили краснокнижную белку-летягу
Мария Черкасова

Фото: Andrew Bazdyrev / Wikimedia

Краснокнижную белку-летягу (летягу обыкновенную) заметили в московском районе Кунцево. Об этом заявило сообщество экологов Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в Telegram-канале «К лесу передом».

Животное сфотографировал на стене жилого комплекса (ЖК) житель района. Предположительно, это обыкновенная летяга — редкий вид млекопитающего, занесенный в Красную книгу Москвы. Пока ученые не могут утверждать, что это именно белка-летяга — это невозможно без дополнительных исследований.

Отмечается, что эти животные ведут активный образ жизни круглый год: зимой в спячку не впадают, но предпочитают сумеречное время. Они легко сливаются с окружающей средой благодаря своему окрасу.

Материалы по теме:
«Мы каждый день слышим их крики» В «подмосковной Швейцарии» вырубают лес с краснокнижными растениями и животными. Ради чего?
«Мы каждый день слышим их крики»В «подмосковной Швейцарии» вырубают лес с краснокнижными растениями и животными. Ради чего?
18 июля 2025
Волонтеры и бизнес взялись за расчистку Арктики. Каких результатов удалось достичь?
Волонтеры и бизнес взялись за расчистку Арктики.Каких результатов удалось достичь?
18 апреля 2025

Белка-летяга всегда обитала на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. В прошлом году были случаи, когда летягу фиксировали в природно-историческом парке «Москворецкий», рассказали специалисты.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин рассказал, что белка-летяга была занесена в Красную книгу Москвы из-за присоединения к столице территорий Новой Москвы, в лесах которой обитает это животное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    Разрушен миф о «полезном бокале вина»

    Песков ответил на вопрос о целях спецоперации

    «VK Музыка» запустила новый раздел

    В Кремле пообещали ухудшение позиций Украины

    Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего российского мэра

    Раскрыты потраченная Гуфом сумма на вечеринку в честь дня рождения

    Стал известен вердикт УЕФА по вопросу отстранения команд из Израиля

    Раскрыт план одного из кандидатов на пост генсека ООН

    Волочкова отправилась в рехаб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости