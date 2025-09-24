В московском ЖК увидели летающую белку

В московском районе Кунцево заметили краснокнижную белку-летягу

Краснокнижную белку-летягу (летягу обыкновенную) заметили в московском районе Кунцево. Об этом заявило сообщество экологов Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в Telegram-канале «К лесу передом».

Животное сфотографировал на стене жилого комплекса (ЖК) житель района. Предположительно, это обыкновенная летяга — редкий вид млекопитающего, занесенный в Красную книгу Москвы. Пока ученые не могут утверждать, что это именно белка-летяга — это невозможно без дополнительных исследований.

Отмечается, что эти животные ведут активный образ жизни круглый год: зимой в спячку не впадают, но предпочитают сумеречное время. Они легко сливаются с окружающей средой благодаря своему окрасу.

Белка-летяга всегда обитала на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. В прошлом году были случаи, когда летягу фиксировали в природно-историческом парке «Москворецкий», рассказали специалисты.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин рассказал, что белка-летяга была занесена в Красную книгу Москвы из-за присоединения к столице территорий Новой Москвы, в лесах которой обитает это животное.