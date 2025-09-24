В Москве стали арендовать более просторное элитное жилье

Средняя площадь элитных квартир в аренду выросла на 16 % год к году

Арендаторы элитной недвижимости стали снимать более просторные квартиры, и это повлияло на средний бюджет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

По словам генерального директора «Intermark аренды» Елены Куликовой, средняя площадь сданных в августе квартир выросла на 16 процентов год к году (до 128 квадратных метров). По словам эксперта по аренде городской недвижимости Point Estate Сергея Бороздина, размер арендованного жилья вырос на 8 процентов, до 118-120 «квадратов». Наибольшим спросом пользовались трехкомнатные квартиры с двумя спальнями, добавляет Куликова. На них в августе пришлось 38 процентов сделок. В «Этажах» подтвердили, что такие объекты сейчас наиболее востребованы.

Тенденция на увеличение площади повлияла на средний бюджет аренды. В августе 2025 года средний бюджет сделки по аренде элитной квартиры в Москве достиг 300 тысяч рублей в месяц, что на 14 процентов выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, отметили в исследовании агентства «Intermark аренда». Аналогичные данные приводит Point Estate, где средняя аренда дорогого жилья составляет 300-350 тысяч рублей — на 7 процентов больше, чем в июле, и на 14 процентов больше по сравнению с августом 2024 года.

Компания «Этажи» сообщает об умеренном росте бюджета сделки за год — всего на 3 процента. При этом однокомнатные квартиры сдавались в аренду за 210-215 тысяч рублей, двухкомнатные — за 250 тысяч рублей, трехкомнатные — за 330 тысяч рублей, а квартиры с четырьмя и более комнатами — за 440 тысяч рублей в месяц.

Средневзвешенный бюджет предложения на рынке элитной аренды в Москве составил 488 тысяч рублей в августе 2025 года, что на 4 процента выше показателей прошлого года, согласно «Intermark аренда». Point Estate говорит о росте на 2 процента к июлю.

Рост спроса на элитную аренду по сравнению с июлем составил около 20 процентов, а относительно августа прошлого года — около 14 процентов. Причиной называют как возвращение клиентов, так и увеличение числа релокантов и обеспеченных граждан из регионов. Количество сделок по аренде в августе увеличилось примерно на 10 процентов по сравнению с июлем и прошлым годом. При этом арендаторы чаще стремятся улучшить условия, переходя к более дорогим вариантам.

Летом 2024 года цены на аренду элитного жилья в Москве побили исторический рекорд. Стоимость одного квадратного метра этого вида съемного жилья достигла 2980 рублей, что на 39 процентов выше, чем в тот же месяц в 2023 году.