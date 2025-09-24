Россия
В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

В Сибири силовики прервали застолье сотен мигрантов, рейд сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МВД 24»

Рейд силовиков по время масштабного мероприятия, проводимого мигрантами, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал МВД 24.

На кадрах группа людей входит в огромный зал, заполненный большим числом людей азиатской внешности. Один из силовиков берет микрофон из рук ведущего церемонии.

Добрый вечер, граждане и гости Российской Федерации. Внимательно меня послушайте. Работает полиция Главного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю. Всем находящимся здесь — предоставить документы для проверки

Неназванный представитель силовых структур фрагмент видео рейда по выявлению нелегальных мигрантов

Затем силовики собирают всех находившихся на мероприятии — предположительно, свадьбе — людей для проверки. Затем они выстраивают строем нескольких иностранцев и заставляют их идти, положив руки на плечи впереди идущего. После этого нескольких человек поместили в автозак.

Ранее в Подмосковье заметили и сняли на видео сотню человек в черном, в масках и с нашивками. Они проводили рейд по обеспечению безопасности. Мероприятие было совместной акцией полиции и сторонников объединения «Русская община». Вероятной целью активистов была назвала встреча с неким неформальным объединением молодежи, которое возглавляют мигранты.

.
