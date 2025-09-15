Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:46, 15 сентября 2025Россия

На улицы Подмосковья вышли мужчины в черной одежде, масках и с нашивками

В Люберцах больше 100 человек в масках вышли во дворы, их рейд сняли на видео
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В Подмосковье больше 100 сторонников «Русской общины» устроили рейд по дворам. На видео сняли, как больше число мужчин в одном из люберецких ЖК ходит по улицам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русской общины».

По данным канала, их целью была встреча с неким неформальным объединением молодежи, которое возглавляют мигранты. По словам очевидцев, они отнимают у детей деньги и телефоны, промышляют шантажом и вымогательством. В ходе беседы иностранцы пообещали, что перестанут терроризировать людей.

Ранее в Москве состоялся рейд в хостеле после смерти 20-летнего члена «Русской общины», футболиста Арсения Ерошевича в драке с мигрантами в Щелково. Сообщалось, что в ходе мероприятия удалось задержать более 80 нелегалов. Рейд проходил в хостеле, расположенном на улице 50 лет Октября. Задержанных доставили в полицейский участок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эксперт по ПВО объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Шансы на взыскание с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за восхваление Дудаева оценили

    В Совфеде отреагировали на желание европейских стран полностью запретить въезд россиянам

    Блогерша получила ожоги и шрамы по всему лицу после посещения знаменитого косметолога

    Найден изумруд размером с трехлетнего ребенка

    Болгария направила послу России письменный демарш

    Биржевые цены на топливо в России вернулись к росту

    Евросоюз оказался неспособен убедить Турцию отказаться от российской нефти

    Маск купил миллионы акций Tesla

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости