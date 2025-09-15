На улицы Подмосковья вышли мужчины в черной одежде, масках и с нашивками

В Люберцах больше 100 человек в масках вышли во дворы, их рейд сняли на видео

В Подмосковье больше 100 сторонников «Русской общины» устроили рейд по дворам. На видео сняли, как больше число мужчин в одном из люберецких ЖК ходит по улицам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русской общины».

По данным канала, их целью была встреча с неким неформальным объединением молодежи, которое возглавляют мигранты. По словам очевидцев, они отнимают у детей деньги и телефоны, промышляют шантажом и вымогательством. В ходе беседы иностранцы пообещали, что перестанут терроризировать людей.

Ранее в Москве состоялся рейд в хостеле после смерти 20-летнего члена «Русской общины», футболиста Арсения Ерошевича в драке с мигрантами в Щелково. Сообщалось, что в ходе мероприятия удалось задержать более 80 нелегалов. Рейд проходил в хостеле, расположенном на улице 50 лет Октября. Задержанных доставили в полицейский участок.