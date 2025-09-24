Силовые структуры
В российском детском саду воспитатель пять месяцев тайно обворовывала коллегу

В Чебоксарах задержана воспитатель детского сада, укравшая у коллеги ₽290 тыс.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Чебоксарах задержана 30-летняя воспитательница детского сада, которая в течение пяти месяцев тайно обворовывала коллегу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

По данным правоохранителей, к ним обратилась 50-летняя женщина, работающая воспитателем в детском саду. Она обнаружила, что с ее накопительного счета пропало 290 тысяч рублей. По ее словам, несколько месяцев она не проверяла баланс карты, а когда стала изучать историю в личном кабинете, то увидела, что деньги пропадали небольшими суммами начиная с мая. Силовики выяснили, что деньги с карты потерпевшей переводились на один и тот же счет.

Фигурантка — младшая воспитательница. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере с банковского счета»). На допросе в полиции свою вину она признала. По словам задержанной, она ждала, пока коллега отвлечется, залезала в ее сумку, брала телефон и заходила в личный кабинет по номеру банковской карты, которая также была в сумке, и переводила деньги на свой счет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае осудят мужчину за хищение велосипедов на 500 тысяч рублей.

