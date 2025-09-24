В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

В Твери задержан мужчина, убивший жену одеялом

В Твери задержан местный житель, удушивший супругу одеялом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тверской области.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, преступление произошло 20 сентября в квартире семейной пары, расположенной в доме на улице Можайского. Там фигурант с женой находились в нетрезвом состоянии и поссорились. В результате он прижал одеяло к лицу женщины и удерживал ее. В итоге потерпевшая не выжила.

