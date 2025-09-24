Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:45, 24 сентября 2025Силовые структуры

В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

В Твери задержан мужчина, убивший жену одеялом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Твери задержан местный житель, удушивший супругу одеялом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тверской области.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, преступление произошло 20 сентября в квартире семейной пары, расположенной в доме на улице Можайского. Там фигурант с женой находились в нетрезвом состоянии и поссорились. В результате он прижал одеяло к лицу женщины и удерживал ее. В итоге потерпевшая не выжила.

Ранее сообщалось, что 35-летний россиянин задолжал деньги банкам и решил расправиться с родителями ради наследства. Он с ножом напал на 66-летнего отца, а потом удушил 73-летнюю мать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    Фигурант дела коммунальной империи Урала высказался в суде

    Холодная погода сохранится в Москве до конца недели

    В Китае высказались об отказе от российских энергоносителей

    Европейская страна решила отказаться от транзита российского газа

    Создана таблетка-аналог «Оземпика» для снижения веса

    По ранению пострадавшего при атаке по центру Новороссийска определили тип вооружения ВСУ

    Максим Галкин погасил долг за дом в Грязи

    Число пострадавших при ударе ВСУ по центру российского города выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости