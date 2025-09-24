В российском регионе ввели план «Ковер»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» над несколькими районами региона. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
О каких именно районах идет речь, не уточняется.
До этого на территории области была объявлена опасность атаки беспилотников. Мельниченко предупреждал о временном ограничении мобильного интернета в целях безопасности.
Ранее в двух российских городах — Волгограде и Таганроге — прогремели взрывы. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку беспилотников.