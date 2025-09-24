Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:49, 24 сентября 2025Россия

В российском регионе ввели план «Ковер»

Мельниченко: Над несколькими районами Пензенской области введен план «Ковер»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» над несколькими районами региона. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.

О каких именно районах идет речь, не уточняется.

До этого на территории области была объявлена опасность атаки беспилотников. Мельниченко предупреждал о временном ограничении мобильного интернета в целях безопасности.

Ранее в двух российских городах — Волгограде и Таганрогепрогремели взрывы. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку беспилотников.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

    В МИД высказались о притеснении русскоязычных в Прибалтике

    Аксенов назвал цель ударов по Крыму

    Бойцы ВСУ захотели массово покинуть части из-за решения командования

    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

    Крокодил напал на рыбачившую женщину и съел ее

    Россиянам раскрыли две техники для усиления чувствительности в эрогенных зонах

    В Москве трехлетний ребенок выжил при падении с десятого этажа

    В российском регионе ввели план «Ковер»

    В США назвали разницу между армиями России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости