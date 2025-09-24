В Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России

Бланар: Словакия потеряет 10 млрд евро, если прекратит поставки газа из России

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что страна может потерять 10 миллиардов евро, если прекратит поставки газа из РФ и столкнется с иском от «Газпрома». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бланара, договор между «Газпромом» и словацкой компанией SPB рассчитан на период до 2034 года. «Для нашей страны это более восьми процентов ВВП. Это может нанести очень серьезный ущерб нашей экономике», — сказал он.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию. По словам главы организации, при помощи пошлин указанные страны хотят побудить искать поставщиков за пределами России, поскольку они остались единственными странами ЕС, таким образом до сих пор финансирующими РФ.