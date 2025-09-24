Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:24, 24 сентября 2025Экономика

В Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России

Бланар: Словакия потеряет 10 млрд евро, если прекратит поставки газа из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Юрай Бланар

Юрай Бланар. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что страна может потерять 10 миллиардов евро, если прекратит поставки газа из РФ и столкнется с иском от «Газпрома». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бланара, договор между «Газпромом» и словацкой компанией SPB рассчитан на период до 2034 года. «Для нашей страны это более восьми процентов ВВП. Это может нанести очень серьезный ущерб нашей экономике», — сказал он.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию. По словам главы организации, при помощи пошлин указанные страны хотят побудить искать поставщиков за пределами России, поскольку они остались единственными странами ЕС, таким образом до сих пор финансирующими РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу доложили о планируемом наступлении ВСУ

    Жителя Праги осудили за одобрение действий России на Украине

    Захарова ответила на призыв Еврокомиссии к Китаю повлиять на Россию

    Журова объяснила невозможность отстранения Израиля от турниров

    В Минобороны раскрыли число сбитых над Россией украинских дронов за вечер

    В Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России

    В российском городе потолок квартиры не пережил капремонта

    Франция призвала не отвечать огнем на нарушения воздушного пространства НАТО

    Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа

    Президент Бразилии назвал Зеленскому единственный способ достичь мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости