21:00, 24 сентября 2025Экономика

Еврокомиссия назвала способ заставить Словакию и Венгрию отказаться от нефти из России

Фон дер Ляйен: Пошлины на нефть из РФ заставят Европу отказаться от нее
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию. Способ заставить две страны отказаться от поставок энергоресурсов из РФ назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Rzeczpospolita.

По словам главы организации, при помощи пошлин указанные страны хотят побудить искать поставщиков за пределами России, поскольку они остались единственными странами ЕС, таким образом до сих пор финансирующими РФ. Тарифы будут введены до конца года.

В четверг, 4 сентября президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам что те должны прекратить закупки нефти российского происхождения. Глава Соединенных Штатов увязал этот вопрос с тем, что Москва не должна получать доходы, используемые в рамках украинского конфликта.

В то же время в Словакии и Венгрии отмечают, что у них нет альтернатив российским газу и нефти по разумной цене.

«Словакия за свою историю десятилетиями строила энергетическую инфраструктуру. У нас нет других вариантов, которые были бы устойчивыми и по разумным ценам», — напомнил глава МИД европейской страны Юрай Бланар.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна покупает российскую нефть открыто и прямо, в то время как другие европейские страны делают это тайно и обходными путями.

Европейский союз намерен ввести торговые ограничения на поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба», подняв пошлины на ее транспортировку. В отличие от санкций, для которых необходима поддержка всех стран ЕС, торговые меры может поддержать большинство государств.

