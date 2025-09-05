Сийярто: Венгрия покупает нефть у РФ, так как ЕС лишил Будапешт альтернатив

Венгрия покупает российскую нефть открыто и прямо, в то время как другие европейские страны делают это тайно и обходными путями. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало РИА Новости.

Он также отметил, что Хорватия и Европейский союз лишили его страну реальных альтернативных маршрутов. В связи с этим те, кто критикует Венгрию за приобретение российских энергоносителей, по мнению Сийярто, являются лицемерами, которые не отказываются от дешевой нефти из РФ. Министр призвал не забывать, что именно Брюссель в свое время отказал Венгрии в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы. В свою очередь, Хорватия не стала наращивать пропускную способность альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, а подняла плату за транзит в пять раз. Таким образом, у Будапешта просто не осталось альтернатив, и поэтому он продолжает импортировать российскую нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна прекратить закупки нефти российского происхождения. Кроме того, он считает, что ЕС должен надавить на Китай за его поддержку России.