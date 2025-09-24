В США допустили продажу Украине наступательного оружия

Рубио: Трамп сохраняет возможность продажи Украине наступательного оружия

США не исключают продажу Украине наступательного оружия, чтобы она использовала его для защиты от нападений. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

Он отметил, что президент страны Дональд Трамп сохраняет такую возможность.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие НАТО, которое затем может быть передано Украине. Он подчеркнул, что альянс может распоряжаться американским оружием «как угодно».

Также Трамп заявил о способности Украины вернуть свои территории при поддержке Евросоюза. При этом он отметил, что Киев может «пойти еще дальше».