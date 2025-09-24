Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 24 сентября 2025Мир

В США допустили продажу Украине наступательного оружия

Рубио: Трамп сохраняет возможность продажи Украине наступательного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

США не исключают продажу Украине наступательного оружия, чтобы она использовала его для защиты от нападений. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

Он отметил, что президент страны Дональд Трамп сохраняет такую возможность.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие НАТО, которое затем может быть передано Украине. Он подчеркнул, что альянс может распоряжаться американским оружием «как угодно».

Также Трамп заявил о способности Украины вернуть свои территории при поддержке Евросоюза. При этом он отметил, что Киев может «пойти еще дальше».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    Рубио высказался о завершении конфликта на Украине

    В Венгрии отреагировали на заявление Трампа об отказе от нефти из России

    Рубио высказался о возможности Трампа ужесточить санкции против России

    Трампа уличили в снятии с себя ответственности за конфликт на Украине

    В США допустили продажу Украине наступательного оружия

    Питона стошнило целым оленем

    В США разглядели признак «отсутствия любви» между Россией и Китаем

    Два мощных взрыва произошли в Осло

    На встрече Трампа с президентом Бразилии испугались «эффекта Зеленского»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости