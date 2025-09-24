В США назвали чушью заявление госсекретаря о санкциях против России

Болтон назвал чушью слова Рубио, что США ужесточат санкции против РФ после ЕС

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал полной чушью слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты ужесточат санкции против России после того, как это сделают страны Европейского союза (ЕС). Его слова приводит The Hill.

«Говорить, что мы будем ждать европейцев — это все равно, что говорить, что мы будем ждать Годо. Они нам его не предоставят», — отметил он.

По мнению Болтона, Вашингтон должен взять на себя ведущую роль в ужесточении антироссийских санкций.

Ранее Рубио заявил, что США не настроены принимать новые меры против России, пока страны Европы покупают российскую нефть. Он подчеркнул, что Европа требует от Вашингтона принять новые меры, однако есть европейские страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России.