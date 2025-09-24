В США назвали обрекшие Украину на гибель слова Трампа

Риттер: Трамп словами о возвращении Украиной территорий обрек Киев на гибель

Президент США Дональд Трамп словами о возвращении Украиной территорий обрек ее на гибель. Об этом заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.

«Он обрек Украину на смерть. Более того, он обрек европейскую экономику на крах, а НАТО — на то, чтобы стать еще большим “бумажным тигром”», — сказал он.

По его словам, альянс после заявлений Трампа не сможет выполнять свои обязательства. Американский президент, по мнению Риттера, решил таким образом «умыть руки» в украинском вопросе.

Ранее британское издание The Telegraph назвало высказывания Трампа плохой новостью для Украины. «Вместо того, чтобы взять на себя обязательства по новой помощи Украине или усилить давление на Россию, Трамп передал все в руки Европы и НАТО», — указано в материале.