Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:03, 24 сентября 2025Мир

В США назвали обрекшие Украину на гибель слова Трампа

Риттер: Трамп словами о возвращении Украиной территорий обрек Киев на гибель
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп словами о возвращении Украиной территорий обрек ее на гибель. Об этом заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.

«Он обрек Украину на смерть. Более того, он обрек европейскую экономику на крах, а НАТО — на то, чтобы стать еще большим “бумажным тигром”», — сказал он.

По его словам, альянс после заявлений Трампа не сможет выполнять свои обязательства. Американский президент, по мнению Риттера, решил таким образом «умыть руки» в украинском вопросе.

Ранее британское издание The Telegraph назвало высказывания Трампа плохой новостью для Украины. «Вместо того, чтобы взять на себя обязательства по новой помощи Украине или усилить давление на Россию, Трамп передал все в руки Европы и НАТО», — указано в материале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

    В Белом доме рассказали о выгоде от поставок оружия Украине

    На позициях ВСУ обнаружили сатанинский алтарь

    В США назвали обрекшие Украину на гибель слова Трампа

    Найденные в болоте останки девушки удалось опознать через 50 лет

    Обычные овощи оказались защитой от резких скачков сахара

    Потерянный ребенком ботинок обернулся для его отца интимной травмой

    Названы сигнализирующие о необходимости визита школьника к окулисту признаки

    Путешественница описала привычки россиян фразой «в Америке на это смотрят как на дикость»

    В ДНР сообщили об иностранных наемниках ВСУ на линии фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости