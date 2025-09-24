«VK Музыка» представила новый раздел с детским контентом

«VK Музыка» запустила новый раздел «Детям». Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Для юных пользователей представлен разнообразный детский контент: сказки, аудиокниги, подкасты с участием любимых персонажей, а также мелодии для тихого часа — колыбельные и популярный в поисковых запросах белый шум. Все рубрики разделены по возрастным категориям (до 3 лет, 4-6 лет, 7-12 лет и для всей семьи), жанрам и интересам.

Кроме того, в каталоге можно найти и материалы для родителей, например, подкасты и аудиокниги о воспитании. А для обучения в разделе «Детям» есть эксклюзивный подкаст «Отгадайки с Малышариками» — интерактивный проект для детей от 0 до 4 лет с загадками, рифмовками и игровыми механиками.

В пресс-службе отметили, что в разделе работает безопасный поиск, который будет опираться исключительно на детский каталог, избегая взрослого контента.

Новый раздел доступен всем пользователям с подпиской на «VK Музыку». Чтобы его активировать, нужно обновить приложение «ВКонтакте» до последней версии.

Ранее «VK Музыка» выпустила крупнейшее за 17 лет обновление. Главным изменением стал редизайн одноименного приложения и музыкального раздела «ВКонтакте».