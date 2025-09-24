Силовые структуры
11:53, 24 сентября 2025Силовые структуры

Восстановлена картина последних минут жизни сбежавшего из суда экс-чиновника Росимущества

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Восстановлена картина последних минут жизни бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна, чье тело было найдено в консульстве Армении в Петербурге. Ночью он общался со своим адвокатом, сообщает Telegram-канал Mash.

В 02:30 Авакян, сбежавший из суда, позвонил защитнику, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. Адвокат не заметил по голосу, чтобы его клиент был подавлен, он всегда был жизнерадостным, несмотря на следствие. Побег в консульство он объяснил неординарностью характера Авакяна.

После разговора с юристом он заперся в уборной дипмиссии. На его шее имеется рана, которая и стала летальной. Рядом с ним лежал нож.

Авакяна без признаков жизни нашли после того, как консульство выразило готовность сотрудничать с российскими правоохранителями по вопросам выдачи, уточняет 78.ru. До завершения бюрократических процедур тело остается неподвижным в помещении дипмиссии, сообщает 47news.

Криминалисты, сотрудники Следственного комитета и полиции ждут разрешения консула на визит в здание на Большом проспекте Васильевского острова, так как юридически это территория Армении. После они приступят к осмотру места происшествия.

Авакяна обвиняли в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 4,2 миллиарда рублей. По версии следствия, в 2015 году он вместе с соучастниками организовал схему незаконного ввоза товаров из Финляндии. 23 сентября экс-чиновник сбежал из Кронштадтского суда.

    Восстановлена картина последних минут жизни сбежавшего из суда экс-чиновника Росимущества

