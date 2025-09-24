Бывшего чиновника Росимущества нашли мертвым после побега из суда

Сбежавший из суда экс-чиновник Авакян скончался в консульстве Армении

Бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна, сбежавшего из суда, нашли мертвым в консульстве Армении в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, он закрылся в туалете и совершил суицид. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Авакян сбежал из Кронштадтского суда, где ждал своего ареста по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Во время заседания он попросился покурить и исчез.

Позже его обнаружили в консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова. Силовики не смогли туда зайти, поскольку это территория другой страны.