Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:09, 24 сентября 2025Силовые структуры

Бывшего чиновника Росимущества нашли мертвым после побега из суда

Сбежавший из суда экс-чиновник Авакян скончался в консульстве Армении
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна, сбежавшего из суда, нашли мертвым в консульстве Армении в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, он закрылся в туалете и совершил суицид. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Авакян сбежал из Кронштадтского суда, где ждал своего ареста по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Во время заседания он попросился покурить и исчез.

Позже его обнаружили в консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова. Силовики не смогли туда зайти, поскольку это территория другой страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего чиновника Росимущества нашли мертвым после побега из суда

    Зеленский обсудил с Трампом «хорошие идеи» окончания конфликта на Украине

    Боец СВО рассказал о задачах разведки и важности дронов

    Зеленский рассказал о возросшем доверии Трампа к нему

    Стало известно об отсутствии питания у ВСУ в Сумской области

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников с вредоносными файлами

    Белый дом заподозрил ООН в намеренной остановке эскалатора с Трампом

    В России назвали отрасль с самым стремительным ростом зарплат

    Блогер описал девушек на курорте Румынии фразой «очень любят русских»

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости