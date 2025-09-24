Губернатор Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь

Украинские войска атаковали Севастополь в ночь на среду, 24 сентября. О попытке удара сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

По его данным, 16 из 70 атаковавших российские регионы беспилотников были уничтожены при попытке поразить цели в Севастополе. В отражении атаки были задействованы средства противовоздушной обороны и Черноморский флот, отметил он.

Имеющимися силами налет беспилотников был «уверенно и спокойно» отражен, городские объекты не получили повреждений, подчеркнул Развожаев.

По данным Минобороны России, в ночь на 24 сентября украинские войска также атаковали Белгородскую, Курскую, Ростовскую и Волгоградскую области. В Таганроге Ростовской области несколько строений получили повреждения, пострадали два человека.