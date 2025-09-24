ВСУ привязали к дрону колонку и пытались влиять на российских бойцов Сердючкой

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) привязали к беспилотнику музыкальную колонку, пытаясь воздействовать на бойцов группировки «Днепр» песнями украинского певца Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом журналистам РИА Новости рассказал штурмовик 392-го полка с позывным Увар.

Такая практика от ВСУ используется в поселке Малые Щербаки Запорожской области, находящемся на переднем крае обороны Российской армии.

Как отметил военнослужащий, дрон подлетал не спеша, из колонки доносились призывы сложить оружие: «"Воду мы вам дадим, еду", мол. Частенько они так летали и музыку нам включали. Один раз даже "Гимн Украины" включали», — уточнил Увар.

