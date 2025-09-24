Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:55, 24 сентября 2025Бывший СССР

ВСУ пытались влиять на российских бойцов песнями Сердючки

ВСУ привязали к дрону колонку и пытались влиять на российских бойцов Сердючкой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) привязали к беспилотнику музыкальную колонку, пытаясь воздействовать на бойцов группировки «Днепр» песнями украинского певца Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом журналистам РИА Новости рассказал штурмовик 392-го полка с позывным Увар.

Такая практика от ВСУ используется в поселке Малые Щербаки Запорожской области, находящемся на переднем крае обороны Российской армии.

Как отметил военнослужащий, дрон подлетал не спеша, из колонки доносились призывы сложить оружие: «"Воду мы вам дадим, еду", мол. Частенько они так летали и музыку нам включали. Один раз даже "Гимн Украины" включали», — уточнил Увар.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ захотели массово покинуть части из-за решения командования. Речь идет о военнослужащих ремонтного батальона во Львове, которые оборудовали мастерскую для восстановления беспилотных летательных аппаратов. Сейчас, по словам военного, их хотят отправить стрелковые роты.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

    На позициях ВСУ обнаружили сатанинский алтарь

    В США назвали обрекшие Украину на гибель слова Трампа

    Найденные в болоте останки девушки удалось опознать через 50 лет

    Обычные овощи оказались защитой от резких скачков сахара

    Потерянный ребенком ботинок обернулся для его отца интимной травмой

    Названы сигнализирующие о необходимости визита школьника к окулисту признаки

    Путешественница описала привычки россиян фразой «в Америке на это смотрят как на дикость»

    В ДНР сообщили об иностранных наемниках ВСУ на линии фронта

    ВСУ пытались влиять на российских бойцов песнями Сердючки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости