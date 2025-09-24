Захарова посмеялась над исчезновением аккаунта известного телеканала-иноагента

Мария Захарова посмеялась над телеканалом «Дождь» из-за пропажи его аккаунта в X

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над исчезновением из соцсети X аккаунта известного телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией). В своем Telegram-канале она в шутку спросила издание о грантах Агентства по международному развитию США (USAID).

«Хочется подробностей: [виновата] рука Кремля, "Новичок" или USAID не покрошил?» — поиронизировала дипломат над исчезновением из соцсети страницы «Дождя».

При попытке зайти на страницу телеканала в X появляется уведомление о том, что такой учетной записи не существует. Редакция «Дождя» заявила в Telegram, что аккаунт недоступен по техническим причинам. «Мы надеемся исправить это в ближайшее время», — уточнили они.

Ранее главред «Дождя» Тихон Дзядко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал, что его сын говорит на иностранном языке. По словам журналиста, в эмиграции у его ребенка складывается свой круг общения.