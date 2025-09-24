Запад отреагировал на слова Трампа в поддержку Украины

Reuters: Слова Трампа в поддержку Украины вызвали облегчение на Западе

Слова президента США Дональда Трампа, выразившие поддержку Украине, вызвали на Западе облегчение и подозрение, что глава Белого дома готов полностью оставить поддержку Киева на Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного дипломата из Восточной Европы, комментарии Трампа по поводу Украины призваны показать, что «он начинает отстраняться», и подать сигнал, что это вопрос Европы.

«Похоже, он прощается, не так ли? Но завтра все может измениться. В любом случае: карты нам ясны. Мы знаем, что делать», — заявил другой западноевропейский чиновник.

При этом директор по международной безопасности RUSI Нил Мелвин в разговоре с агентством отметил, что Трамп сохраняет стратегическую двусмысленность в отношении конфликта, поощряя Украину, но не гарантируя поддержку со стороны США. «Он признал, что конфликт более сложный и он явно разочарован [президентом России Владимиром] Путиным, так что, я думаю, что, возможно, это успех украинской и европейской дипломатии, что это объяснение дошло до общественности», — пояснил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза готова не только вернуть свои территории, но потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия ведет конфликт на Украине уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром». Глава Белого дома подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие НАТО, которое будет «делать с ним то, что считает нужным», включая дальнейшую передачу Киеву.