Зеленский хотел дать Трампу «хорошие новости» после блокировки ВСУ в Купянске

Президент Украины Владимир Зеленский после блокировки ВСУ в Купянске попытался рассказать американскому лидеру Дональду Трампу про «хорошие новости» с фронта. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщает РИА Новости.

Зеленский пообещал в рамках своего визита в Нью-Йорк проинформировать Трампа и его команду о том, что происходит на фронте, заявляя, что у Киева есть «хорошие новости».

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически превратили Купянск в крепость.

Ранее на брифинге Зеленский заявил, что теперь Трамп доверяет якобы больше ему, а не главе российского государства Владимиру Путину. При этом он охарактеризовал свою беседу с Трампом как наполненную и «очень хорошую».