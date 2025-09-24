Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:44, 24 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский увидел желание Трампа поддерживать Киев до конца конфликта

Зеленский: Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе работы на Генассамблее ООН в Нью-Йорке показал, что хочет поддерживать Киев до конца конфликта. Об этом в интервью телеканалу FoxNews, запись которого доступна на YouTube, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Я уверен в своем народе, в своей армии, и я уверен в укреплении, в поддержке Соединенных Штатов. Но президент Трамп был более позитивным в этом, и он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в результате общения с командой Трампа получил множество позитивных сигналов для Украины.

Зеленский рассказал о возросшем доверии Трампа к нему. По его словам, речь идет об информации, которой украинская разведка и военные «делятся с партнерами».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    Россия за сутки заняла километры территории на участке с заблокированными бойцами ВСУ

    В Кремле оценили переговорную позицию Украины

    Разрушен миф о «полезном бокале вина»

    Песков ответил на вопрос о целях спецоперации

    «VK Музыка» запустила новый раздел

    В Кремле пообещали ухудшение позиций Украины

    Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего российского мэра

    Раскрыты потраченная Гуфом сумма на вечеринку в честь дня рождения

    Стал известен вердикт УЕФА по вопросу отстранения команд из Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости