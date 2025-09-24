Зеленский увидел желание Трампа поддерживать Киев до конца конфликта

Зеленский: Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца

Президент США Дональд Трамп в ходе работы на Генассамблее ООН в Нью-Йорке показал, что хочет поддерживать Киев до конца конфликта. Об этом в интервью телеканалу FoxNews, запись которого доступна на YouTube, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Я уверен в своем народе, в своей армии, и я уверен в укреплении, в поддержке Соединенных Штатов. Но президент Трамп был более позитивным в этом, и он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в результате общения с командой Трампа получил множество позитивных сигналов для Украины.

Зеленский рассказал о возросшем доверии Трампа к нему. По его словам, речь идет об информации, которой украинская разведка и военные «делятся с партнерами».