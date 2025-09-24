Мир
03:01, 24 сентября 2025

Журналист заявил о желании Польши развязать войну с Россией

Фази: Если Польша хочет развязать войну с Россией, пусть делает это одна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Если Польше хочется развязать войну с Россией, пусть не вовлекает в это своих союзников. Таким образом на заявление польского премьер-министра Дональда Туска в социальной сети Х ответил итальянский журналист Томас Фази.

«Вам не нужна "поддержка", потому что нет никакой угрозы. Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно» — написал он.

Туск сообщил, что Польша готова «жестко реагировать» на нарушения воздушного пространства государства. При этом он отметил, что рассчитывает на «однозначную и полную поддержку» союзников.

По заявлению Туска, в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши было нарушено. Он утверждал, что дроны, которые сбили ночью над территорией страны, якобы были российскими, однако он не привел никаких доказательств этого.

    Все новости