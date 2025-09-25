Ценности
13:36, 25 сентября 2025

A$AP Rocky объяснил появление в суде в люксовых костюмах фразой «я красавчик»

Рэпер A$AP Rocky носил костюмы бренда Saint Laurent в суде как знак чести
Мария Винар

Фото: Cindy Ord / WireImage / Getty Images

Американский рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, объяснил появление в суде в роскошных костюмах фразой «я красавчик». Соответствующее интервью публикует журнал Elle.

Репортеры заметили, что музыкант приходил на заседания по делу о стрельбе из огнестрельного пистолета в друга, Террела Эфрона, в нарядах люксового бренда Saint Laurent. По словам артиста, он знал, что невиновен. «Я не гангстер, мать его. Я красавчик. Я носил их как знак чести», — подчеркнул он.

Кроме того, A$AP Rocky пояснил, что не хотел выглядеть слишком официально или безвкусно. «Если кто-то приглашает вас в суд, неважно по какому делу, вы должны явиться на него с некоторой долей чести», — отметил он.

В феврале A$AP Rocky и его возлюбленная, барбадосская певица Рианна пришли на заседание в суд в парных костюмах.

