Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 25 сентября 2025Россия

Алаудинов рассказал о попавших в полное окружение бойцах «Ахмата»

Алаудинов: Бойцы «Ахмата» два месяца держали оборону в полном окружении
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о попавших в полное окружение бойцах одного из подчиненных ему отрядов. Слова генерал-лейтенанта приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

По его словам, группа солдат «Ахмата» была зажата противником на животноводческом комплексе между Черкасским-Поречным и Мартыновкой. Населенные пункты с такими названиями есть в Курской области. Бойцы почти два месяца находились в полном окружении, не переставая при этом оказывать давление на логистику украинских войск, пояснил он.

Генерал добавил, что российские бойцы нередко проявляют героизм в бою. В качестве примера он привел один из отрядов, который отказался сдаться в плен — выжить никому из бойцов не удалось.

Ранее Алаудинов заявил, что у его подчиненных выработана установка «стоять до конца». Он подчеркнул, что бойцы «Ахмата» никогда не оставляют занятых позиций, выбирая или победу, или смерть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

    Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

    Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

    A$AP Rocky объяснил появление в суде в люксовых костюмах фразой «я красавчик»

    Звезда «Доктора Кто» получил травму во время съемок интимной сцены

    Одной категории россиян захотели ограничить банковские переводы

    Россиян предупредили о штрафах за кота в машине

    Модный напиток назвали защитником печени от жировых повреждений

    Орбан объяснил Трампу важность России в одном вопросе

    Генерал-майор назвал ожидания Киева от удара по гражданским объектам в Новороссийске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости