Алаудинов рассказал о попавших в полное окружение бойцах «Ахмата»

Алаудинов: Бойцы «Ахмата» два месяца держали оборону в полном окружении

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о попавших в полное окружение бойцах одного из подчиненных ему отрядов. Слова генерал-лейтенанта приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

По его словам, группа солдат «Ахмата» была зажата противником на животноводческом комплексе между Черкасским-Поречным и Мартыновкой. Населенные пункты с такими названиями есть в Курской области. Бойцы почти два месяца находились в полном окружении, не переставая при этом оказывать давление на логистику украинских войск, пояснил он.

Генерал добавил, что российские бойцы нередко проявляют героизм в бою. В качестве примера он привел один из отрядов, который отказался сдаться в плен — выжить никому из бойцов не удалось.

Ранее Алаудинов заявил, что у его подчиненных выработана установка «стоять до конца». Он подчеркнул, что бойцы «Ахмата» никогда не оставляют занятых позиций, выбирая или победу, или смерть.