01:53, 25 сентября 2025

Аналитик предрек начало войны в трех регионах

Аналитик Уотсон: Войны вскоре могут начаться в Арктике, Молдавии и на Балтике
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

После урегулирования конфликта на Украине войны могут начаться в Арктике, Молдавии и на Балтике. Об этом заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.

«Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе [Азербайджан, Армения, Грузия], а также в Молдавии и в прилегающей Румынии, где НАТО строит большую базу», — отметил Уотсон.

Ранее Молдавию обвинили в подготовке к войне с Россией и Приднестровьем. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов уточнял, что такую направленность имеет законопроект Министерства национальной обороны Румынии.

