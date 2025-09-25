Аналитик Уотсон: Войны вскоре могут начаться в Арктике, Молдавии и на Балтике

После урегулирования конфликта на Украине войны могут начаться в Арктике, Молдавии и на Балтике. Об этом заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.

«Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе [Азербайджан, Армения, Грузия], а также в Молдавии и в прилегающей Румынии, где НАТО строит большую базу», — отметил Уотсон.

Ранее Молдавию обвинили в подготовке к войне с Россией и Приднестровьем. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов уточнял, что такую направленность имеет законопроект Министерства национальной обороны Румынии.