Аргентина вернула пошлины на экспорт зерна спустя три дня после их отмены

Аргентина возобновила начисление пошлин на экспорт зерна после паузы в три дня

Правительство Аргентины отменило приостановку до 31 октября начисления пошлин на экспорт зерновых — сбор вернули спустя три дня после того, как от его взимания решено было отказаться. Об этом со ссылкой на местных налоговиков сообщает ТАСС.

Отмену меры в стране объяснили достижением установленного ранее лимита в семь миллиардов долларов, призванного стимулировать приток валюты на фоне стремления Центробанка Аргентины поддержать курс песо. Ради него регулятор продал на прошлой неделе 1,1 миллиарда долларов из резервов.

Как отмечает агентство, падение нацвалюты усилилось после того, как основанная президентом страны Хавьером Милеем партия «Свобода наступает» уступила оппозиции на выборах в заксобрание провинции Буэнос-Айрес. Голосованию было уделено повышенное внимание из-за предстоящих в стране в конце октября парламентских выборов.

За прошедшие три дня министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон ведет с Буэнос-Айресом переговоры о валютном свопе на 20 миллиардов долларов, и допустил другие виды помощи. Милей также встретился в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом, в честь победы которого над Камалой Харрис он ранее устроил в Аргентине фейерверки.