Бессент: Трамп встретится с президентом Аргентины Милеем 23 сентября

Президент США Дональд Трамп встретится с аргентинским коллегой Хавьером Милеем 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент в социальной сети X.

«Президент США и я встретимся с президентом Милеем во вторник на Манхэттене», — заявил руководитель ведомства.

Он добавил, что детали будут опубликованы после встречи глав двух государств.

Ранее Министерство внутренней безопасности США приостановило введение безвизового режима с Аргентиной. Это решение стало шоком для аргентинской стороны. Предполагается, что решение американских властей было продиктовано коррупционным скандалом, связанным с Милеем.