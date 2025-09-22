Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:10, 22 сентября 2025Мир

Трамп встретится с президентом Аргентины

Бессент: Трамп встретится с президентом Аргентины Милеем 23 сентября
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Президент США Дональд Трамп встретится с аргентинским коллегой Хавьером Милеем 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент в социальной сети X.

«Президент США и я встретимся с президентом Милеем во вторник на Манхэттене», — заявил руководитель ведомства.

Он добавил, что детали будут опубликованы после встречи глав двух государств.

Ранее Министерство внутренней безопасности США приостановило введение безвизового режима с Аргентиной. Это решение стало шоком для аргентинской стороны. Предполагается, что решение американских властей было продиктовано коррупционным скандалом, связанным с Милеем.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Пригожин назвал лучшего артиста для «Интервидения-2026»

    Операции с криптовалютой стоили россиянину свободы

    Москвичей предупредили о последнем солнечном дне

    Один политический блок отказался от участия в парламентских выборах Молдавии

    ЦБ заявил об очень высоком росте зарплат россиян

    В Турции прогремел взрыв

    Лондон вывел из-под санкций дочь российского миллиардера

    В Сербии представили «аналог HIMARS»

    В США обратились с призывом к Трампу после предложения Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости