Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

Саркози заявил, что будет спать в тюрьме с высоко поднятой головой

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о коррупции, заявил о готовности отправиться в тюрьму, настаивая при этом на своей невиновности. Его слова передает французский телеканал BFMTV.

«Я возьму на себя ответственность, я буду выполнять требования судов. Если они действительно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать, но с высоко поднятой головой: я невиновен, эта несправедливость — возмутительна», — отметил политик.

При этом Саркози заявил, что намерен бороться за свою невиновность и подать апелляцию. «Конечно, я бы подал апелляцию», — добавил он.

Ранее парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о кампании 2007 года. Уточняется, что причиной такого приговора стала информация, согласно которой близкие соратники Саркози заключили «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи, чтобы получить дополнительное финансирование для своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.