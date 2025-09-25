Мир
Суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы

Суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о кампании 2007 года
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о кампании 2007 года. Об этом сообщает BFMTV.

«Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой ареста», — отмечается в материале.

Уточняется, что причиной такого приговора стала информация, согласно которой близкие соратники Саркози заключили «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи, чтобы получить дополнительное финансирование для своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.

Ранее парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании. Сам бывший глава государства несколько раз критиковал действующего французского лидера Эммануэля Макрона за его антироссийский курс во внешней политике.

