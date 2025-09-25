Часть россиян предупредили о заморозках

Вильфанд: Ночные заморозки ожидаются в пяти российских округах

До конца сентября в Центральном, Северо-Западном, Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России ожидаются ночные заморозки. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни в Псковской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской областях и Карелии температура понизится до минус одного – минус двух градусов. 28 и 29 сентября в Волгоградской и Астраханской областях столбики термометров опустятся до минус трех градусов, в Ростовской области — до нуля-минус четырех градусов.

В Рязанской области 26 и 27 сентября ожидаются заморозки до минус двух градусов, в Смоленской, Брянской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Ивановской областях — до минус одного градуса.

«Большая территория азиатской части не просто в заморозках, а уже в морозах», — отметил Вильфанд. По его словам, в Якутии ночная температура падает до минус 3 – минус 11 градусов, в Магаданской области — до минус трех градусов, на Чукотке — до минус двух.

Ранее Вильфанд оценил площадь снежного покрова в России. По его словам сейчас покров зафиксирован на 15-20 процентах территории страны.