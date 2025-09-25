Мир
09:06, 25 сентября 2025

Чиновники США доложили Трампу о планируемом наступлении ВСУ

WSJ: Чиновники США доложили Трампу о планируемом наступлении ВСУ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Reuters

Чиновники США доложили американскому лидеру Дональду Трампу о планируемом наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источники издания также заявили главе Белого дома, что запланированное наступление требует поддержки американской разведки. По их словам, Трампа также проинформировали о текущей обстановке на поле боя, отметив, что Россия добилась успехов.

При этом официальные лица подчеркивают, что Трамп изменил только риторику, но не политику, и по-прежнем разрешает продажу оружия Украине, но ограничивает использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома объяснил резкие заявления американского лидера в адрес России. Он назвал их его тактикой ведения переговоров, направленной на оказание давления на Москву.

