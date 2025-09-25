Культура
Дочь Бондарчука рассказала о его переживаниях из-за ухода Шукшина

Дочь Сергея Бондарчука Наталья: Отец тяжело переживал уход Василия Шукшина
Андрей Шеньшаков

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Дочь режиссера Сергея Бондарчука Наталья заявила, что отец тяжело переживал кончину актера и писателя Василия Шукшина. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По ее словам, отец очень сожалел, что не успел снять картину о Степане Разине по сценарию Шукшина. Тогда он предпочел завершить работу над драмой «Они сражались за Родину», а пока занимался этим проектом, великого писателя не стало.

«Делом всей жизни для Шукшина было снять фильм о Разине с ним в главной роли, но чиновники оттягивали съемки. На премьере "Они сражались за Родину" он прошептал мне: "лучше бы этого фильма не было" и добавил: Вася, Вася, Вася...», — сообщила она.

По словам Натальи, отец очень любил Шукшина. Она также вспомнила, как однажды супруга актера Лидия Федосеева-Шукшина рассказала трогательную историю о муже.

Ранее стало известно, что актер Никоненко рассказал, как писатель Шукшин ночевал у него в кладовке.

