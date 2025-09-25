Боец ВСУ встал на колени перед российским дроном, обратился к военным и попал на видео

Солдат ВСУ встал на колени перед дроном ВС РФ во время боев в Сумской области

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) встал на колени перед российским дроном во время боев в приграничье и попал на видео. Кадры из Сумской области публикует связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

Судя по выложенным кадрам, боец ВСУ через камеру дрона обратился к бойцам Армии России — глядя в камеру, он сложил руки в молитвенном обращении. Из подписи к видео следует, что украинский военный мог попросить не сбрасывать на него боеприпас.

«Выжившие боевики умоляют сохранить им жизнь и просятся в российский плен», — говорится в публикации.

Ранее российский политолог Алексей Чеснаков заявил о возможном начале нового этапа военного конфликта на Украине, в ходе которого снимаются все ограничения на жесткие удары.