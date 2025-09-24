Россия
13:50, 24 сентября 2025

Объявлено о начале нового жесткого этапа конфликта на Украине

Политолог Чеснаков: Открывается новый раунд военного конфликта на Украине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Открывается новый этап военного конфликта на Украине, в ходе которого снимаются все ограничения на жесткие удары. Об этом объявил в Telegram российский политолог Алексей Чеснаков.

Начало нового этапа спецоперации эксперт увидел в заявлении президента США Дональда Трампа, который пожелал удачи обеим сторонам конфликта и тем самым устранился от попытки урегулировать ситуацию. «Открывается новый раунд военного противостояния (...) Жесткие удары на фоне попыток мирного урегулирования выглядели бы неуместно. Теперь таких ограничений нет», — порассуждал Чеснаков.

Трамп надеется, что после очередного витка эскалации стороны придут к выводу, что увеличение их выигрыша в конфликте военными методами невозможно, а значит необходимо договариваться, и тогда Вашингтон вернется к посредническим услугам.

Алексей Чеснаков

Политолог добавил, что заявления Трампа могут привести к тому, что спецоперация продлится не меньше полугода — он ожидает проведение российскими войсками зимней и летней кампаний.

Ранее общественник, член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что резкое изменение позиции Трампа по конфликту на Украине — «звоночек», который говорит о необходимости обратиться к врачу.

