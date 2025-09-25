Мир
14:20, 25 сентября 2025

Индия назвала условие отказа от российской нефти

Индия заявила, что отказ от нефти РФ требует снятия санкций с Ирана и Венесуэлы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

Индия уведомила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снятие американских санкций с поставок сырой нефти с Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседников агентства, делегация, посетившая США на этой неделе, повторила эту просьбу на встречах с американскими официальными лицами. «Представители Индии подчеркнули, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы на индийские нефтеперерабатывающие заводы — крупнейших производителей нефти — может привести к резкому росту мировых цен», — сказано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе своей речи на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Китай и Индия якобы являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, поскольку они продолжают закупать у России нефть.

Американский лидер также раскритиковал Европу за закупку российских энергоносителей, назвав эти действия «позором».

