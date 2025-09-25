Интерпол объявил в розыск блогера Каца

Каца объявили в розыск на территории всех государств-членов Интерпола

Блогер Максим Кац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), которого ранее осудили за фейки о Вооруженных силах (ВС) России и обвинили за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, был объявлен в розыск на территории всех государств-членов Интерпола. Об этом говорится в судебной документации, с которой ознакомилось РИА Новости.

«Розыск объявлен на территории всех государств-членов Интерпола», — указано в материалах.

Басманный суд Москвы заочно осудил Максима Каца в августе 2023 года. Его признали виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Также ему вынесли запрет на занятие администрированием интернет-ресурсов на четыре года.