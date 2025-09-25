Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:20, 25 сентября 2025Наука и техника

«Калашников» отгрузил заказчику партию «Ратников»

«Калашников»: ЦНИИточмаш отгрузил заказчику партию снаряжения «Ратник»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») отгрузил заказчику большую партию комплектов боевого снаряжения (КБС) «Ратник». Обмундирование поставили в рамках контракта, сообщили в концерне.

«КБС предназначен для оснащения военнослужащих и представляет собой набор элементов, каждый из которых может использоваться как самостоятельно, так и совместно с другими компонентами экипировки», — говорится в сообщении.

В комплект входит модульный разгрузочный жилет, маскировочный костюм на сезон лето, весна/осень для уменьшения вероятности распознавания бойца, а также наколенники и налокотники для защиты суставов. Кроме того, в состав КБС входят противоосколочные очки.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

В августе стало известно, что компания «Триада-ТКО» начала поставки перспективных бронешлемов с классом защиты Бр2 заказчику. Изделие обеспечивает защиту на площади не менее 11,5 квадратного дециметра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Умер легендарный английский рок-музыкант Дэнни Томпсон

    Крушение бизнес-джета из-за неудачного приземления в Южной Америке попало на видео

    Украинский телеканал дорисовал слушателей в пустом зале на выступлении Зеленского в ООН

    Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома

    Xiaomi представила смартфон с двумя экранами

    В России рассказали об экспедиции к дальним планетам Солнечной системы

    Назван крадущий кальций из организма напиток

    Назван самый популярный у россиян регион страны для отдыха в выходные

    Москвичей возмутили непристойные медведи во дворе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости