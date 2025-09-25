Кимаковский: ВСУ стали минировать детские тела в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минировать детские тела в Днепропетровской области. Об этом рассказал военный эксперт Игорь Кимаковский, его цитирует ТАСС.

«В Днепропетровской области замечены факты минирования украинской стороной тел не только собственных сослуживцев и гражданских, но даже детей», — рассказал Кимаковский.

Он добавил, что действия украинских войск поражают циничностью, а сами украинские войска подобными действиями пытаются сыграть на человечности российских солдат.

Ранее Кимаковский заявил, что российские бойцы взяли в огневой мешок Северск. По его данным, Киев пытается перебрасывать резервы на этот участок фронта, идут тяжелые бои.