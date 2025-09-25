Экономика
23:25, 25 сентября 2025Экономика

В Китае откроют самый высокий мост в мире

В Большом каньоне Хуацзян откроют самый высокий мост в мире
Виктория Клабукова

Фото: Tao Liang / Globallookpress.com

В Китае возвели самый высокий мост в мире. О скором открытии конструкции сообщает телеканал CGTN.

Подвесной мост, который еще до официального открытия приобрел статус рекордно высокого, построен на скоростной трассе Лючжи–Аньлонг в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Мост проходит над Большим каньоном Хуацзян, возвышаясь над ущельем на 625 метров. Общая длина переправы составляет 2,9 километра, а главный его пролет достигает рекордного 1,4 километра. Несущие элементы выполнены из стали и включают 93 сегмента общим весом около 22 тысяч тонн, что эквивалентно двум Эйфелевым башням.

Строительство переправы стартовало в начале 2022 года и анонсировалось не только в качестве важнейшей транспортной артерии региона, но и туристической достопримечательности. Как уточняется, благодаря мосту время в пути для автомобилистов сократится всего до двух минут, прежде маршрут занимал два часа. Движение по мосту запустят в воскресенье, 28 сентября.

Ранее в Карачаево-Черкесии был открыт самый высокий подвесной мост в России. Конструкцию соорудили на курорте Архыз около верхней станции канатной дороги «Орбита». Мост возвышается на более чем три тысячи метров над уровнем моря.

