19:51, 24 сентября 2025

На российском курорте открыли самый высокий подвесной мост в стране

На курорте Архыз открыли самый высокий подвесной мост в России
Алина Черненко

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

На курорте Архыз в среду, 24 сентября, открыли самый высокий подвесной мост в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Карачаево-Черкесии.

Уточняется, что стометровый объект расположен в живописной локации — верхней станции канатной дороги «Орбита», на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря. С него открываются панорамные виды на Кавказский хребет и Эльбрус.

В пресс-службе правительства российского региона уточнили, что аттракцион доступен для взрослых и детей в возрасте от семи лет (только в сопровождении родителей). Безопасность туристам гарантируют специальный инструктаж перед прохождением и страховочное снаряжение.

Ранее вице-премьер Александр Новак предрек курортам Северного Кавказа выход на уровень международного класса. Он подчеркнул, что Минеральные Воды привлекают туристов не только из России, но и из-за рубежа.

