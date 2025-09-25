Бывший СССР
Количество наемников в некоторых бригадах ВСУ превысило количество украинцев

L'Antidiplomatico: в некоторых бригадах ВСУ наемников больше, чем украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В некоторых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников воюет больше, чем украинцев. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает итальянский портал L'Antidiplomatico.

По словам политика, из-за нехватки личного состава командование пехотных подразделений вербует иностранцев из бедных стран Латинской Америки и Африки. Более того, отметил он, наемников привозят через евпорейские страны «контрабандными методами», поскольку на Украине нет государственного механизма для набора иностранных добровольцев.

Ранее отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье раскрыл, что политическое руководство Украины идет на уловки, чтобы не нести ответственности за наемников в рядах ВСУ. В частности, один из способов снятия с себя ответственности украинской стороной — осуществление вербовки не госорганами, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус.

