На Западе заговорили о новом контрнаступлении ВСУ после поддержки Украины Трампом. Почему даже в Киеве не верят в успех?

FT: Киев не питает надежд на помощь Трампа после его слов о поддержке Украины

Киев не питает надежд на существенную помощь президента США Дональда Трампа после его слов о поддержке Украины в конфликте с Россией. Об этом пишет The Financial Times (FT).

Украинские политики и военные сдержанно отреагировали на заявления Трампа о поддержке Киева после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также на информацию издания The Wall Street Journal (WSJ) о подготовке нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Трампу представили секретный план наступления ВСУ

23 сентября американский лидер заявил, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) способна не только вернуться на границы 1991 года, но и, возможно, «пойти еще дальше».

По данным WSJ, перед встречей с Зеленским 23 сентября на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН Трамп долго беседовал «с должностными лицами США, которые давно добивались ужесточения его позиции» по украинскому конфликту. В числе самых влиятельных сторонников Киева в Белом доме были упомянуты спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог и бывший советник по национальной безопасности постпред США при ООН Майк Уолтц.

По словам источников издания, американские чиновники проинформировали Трампа о ситуации в зоне конфликта и заявили об отсутствии достижений Вооруженных сил России на поле боя. Они также подчеркнули, что наступление ВСУ потребует поддержки разведданными от Вашингтона.

При этом издание отмечает, что позиция президента США сменилась только в плане риторики, но не реальных действий. Трамп по-прежнему придерживается поддержки ВСУ за счет покупки американского оружия странами ЕС, а также ограничивает удары переданным вооружением вглубь территории России.

Фото: Angelina Katsanis / AP

На Украине усомнились в перспективах помощи США

По мнению депутата Верховной Рады Украины Ярослава Железняка, заявления Трампа о поддержке Киева ничего не значат с точки зрения реальной помощи. С ним согласился и парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), указав на желание американского лидера возложить на ЕС ответственность за конфликт на Украине.

Заявления Трампа — это не про победу Украины. Он просто умывает руки Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады Украины

Украинский военный аналитик Богдан Мирошников назвал высказывания Трампа «просто словами», предположив быструю смену риторики политика. Ряд военнослужащих ВСУ также усомнились в реальных изменениях после слов американского лидера: так, украинский офицер Александр в разговоре с FT назвал фикцией возможные меры поддержки со стороны Вашингтона.

Пожалуйста, давайте не будем впадать в эйфорию только потому, что Трамп заявил, что экономика России рушится. Он и так уже много чего публично сказал, так что его слова ничего не значат Александр старший лейтенант ВСУ в разговоре с The Financial Times

Издание «Страна.ua» также отметило желание Белого дома фактически зарабатывать на конфликте на Украине за счет продажи оружия. При этом, по мнению журналистов, до сих пор не ясно, какое вооружение и в каком объеме США реально смогут поставить.

Для Киева далеко не самый лучший вариант, так как придется полагаться лишь на помощь европейцев, которые не факт что потянут необходимые объемы «Страна.ua» украинское издание

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Зеленский увидел желание Трампа поддерживать Киев

Владимир Зеленский заявил после личной встречи с Трампом о его желании поддерживать Киев до конца конфликта. Он добавил, что получил множество позитивных сигналов для Украины в результате общения с командой Трампа.

Также политик рассказал в интервью Axios о якобы разрешении президента США на атаки вглубь территории России в случае ударов ВС России по объектам украинской энергетики. По его словам, Трамп также обещал подумать над списком вооружений, которые Вашингтон может передать Киеву.

Фото: Alexander Drago / Reuters

Что может потребоваться Киеву для наступления?

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»), ВСУ потребуется значительное количество техники и личного состава для реализации плана крупного наступления. Подчеркивается, что для группировки, сопоставимой с армейским корпусом США, Киеву необходимо собрать:

45-50 тысяч человек личного состава

1400 танков

2000 бронетранспортеров и боевых машин пехоты

700 артиллерийских орудий

Авторы отмечают, что ВСУ в рамках контрнаступления 2023 года сконцентрировали группировку в четыре раза больше по численности, а также около двух тысяч единиц бронетехники. Однако тогда операция украинской армии в Запорожской области потерпела неудачу, а на большинстве участков ВСУ даже не дошли до первой линии обороны ВС России. По мнению «ВХ», реализация плана Киева в полном объеме потребует фактически прямого вовлечения НАТО в конфликт на Украине.