Мачеха дочери Волочковой высказалась о блокировке балерины

Мачеха дочери Волочковой заявила, что не знает об отношениях девушки с матерью
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Ариадна Волочкова

Ариадна Волочкова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мачеха дочери Анастасии Волочковой Елена Николаева высказалась об отношениях Ариадны и балерины. Ее слова приводит сайт «Страсти».

Телеведущая отметила, что поддерживает общение с дочерью мужа, но не знает о ее отношениях с Волочковой. «Я не знаю, у нас это не такая [важная] повестка, чтобы это как-то обсуждалось в семье. Я не знаю ничего о ее отношениях с матерью. Кто-то что-то говорит. Наверное, это так», — прокомментировала она новости о том, что Ариадна заблокировала мать.

Ранее Анастасия Волочкова высказалась об испорченных отношениях с матерью и дочерью.

До этого балерина сообщила, что мать и дочь больше с ней не общаются. Родственницы заблокировали ее номер, а Волочкова обвинила членов своей семьи в алчности.

