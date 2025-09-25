Генсек НАТО согласился со словами Трампа о российских самолетах

Рютте согласился со словами Трампа о необходимости сбивать российские самолеты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства стран альянса. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.

«Я полностью согласен с президентом Трампом: если это необходимо», — ответил Рютте на вопрос журналиста.

По его словам, пилоты истребителей и другие военнослужащие обучены оценивать степень таких угроз и определять, могут ли они сопроводить самолет за пределы воздушного пространства или сбить его, если возникнет необходимость.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса. «Да, я так считаю», — ответил он на соответствующий вопрос.