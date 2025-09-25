Экономика
Мощное землетрясение произошло в одной стране

Мощное землетрясение произошло в Венесуэле. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 25 сентября, в 6:51 по московскому времени. Их магнитуда достигала 6,3 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 29 километрах к северо-востоку от города Мене-Гранде и в 71 километре к северо-западу от города Валера. Очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозу цунами пока не объявляли. Данные о пострадавших и разрушениях не уточняются.

Ранее мощное землетрясение произошло на Камчатке. Подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 19 сентября, в 20:06 по московскому времени. Их магнитуда достигала 5,2. Эпицентр располагался в 167 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров. О разрушениях и пострадавших в результате удара стихии не сообщалось.

