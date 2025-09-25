Экономика
08:03, 25 сентября 2025Экономика

Москвичам пообещали очень засушливый месяц

Вильфанд: Сентябрь в Москве станет одним из самых засушливых
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Сентябрь 2025 года в Москве станет одним из самых засушливых — за последние 23 дня в столице выпало всего пять процентов от месячной нормы осадков. Такой статус первому месяцу осени пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Все более уверенно можно говорить о том, что нынешний сентябрь окажется очень засушливым. За 23 дня сентября выпало всего-навсего 3,7 миллиметра осадков, если говорить о реперной метеостанции ВДНХ», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что до этого минимальное количество осадков выпадало в 1949 году — 6,9 миллиметра. Также засушливыми были сентябрь 1882 года с 7,9 миллиметра осадков и сентябрь 2023-го с 7,5 миллиметра осадков.

Ранее метеоролог рассказал о снегопадах в России и оценил площадь снежного покрова. Вильфанд отметил, что снег выпал в северной части Сибирского федерального округа, на Таймыре, в Туруханском крае и в северной части Дальнего Востока.

