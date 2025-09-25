«Ни памятника, ни оградки, ни креста». Православного бойца СВО тайно похоронили по мусульманским обычаям. Почему так произошло?

Мать бойца СВО, похороненного мусульманами, заявила об угрозах

Погибшего россиянина, участвовавшего в специальной военной операции (СВО) православного россиянина по каким-то причинам решили похоронить по мусульманским традициям, вовремя не сообщив об этом его семье. Мать солдата подозревает, что в деле могут быть замешаны аферисты — согласие на погребение таким образом по телефону давала якобы его гражданская жена. Оказалось, что этой женщине 65 лет, а по документам мужчина официально не был в браке. Матери бойца также угрожали.

Тело Виктора оказалось в мечети после телефонного звонка

25-летний Виктор Чесноков отправился на СВО добровольцем. Его не стало во время освобождения армией России Суджи. В начале июня его тело доставили в город Нытву Пермского края, где живут родители покойного.

Во время транспортировки начали происходить странности: с местным военкоматом связалась некая женщина, представившаяся гражданской женой мужчины. Она сообщила, что Чесноков якобы принял ислам перед смертью и его необходимо похоронить по мусульманским традициям. Телефонный разговор привел к тому, что тело бойца было отправлено в местную мечеть, о чем родителям никто не сообщил.

Витя никогда бы не принял ислам! Он обычный русский парень, мы воспитывали его в православных традициях! А эта женщина, которая прикинулась его женой, — это какая-то аферистка. Мы узнавали, она живет в Москве и ей 65 лет. Мы взяли выписки из ЗАГСа — Виктор официально не был женат Светлана мать Виктора Чеснокова

По словам матери покойного, у него не было серьезных отношений, тем более с пожилыми женщинами.

Фото: dotshock / Shutterstock / Fotodom

О похоронах сына семья узнала по СМС

Лишь в день похорон родителям Виктора пришло СМС от военкомата, в котором сообщалось, где и во сколько будут проходить похороны их ребенка. По словам матери мужчины, сообщение пришло буквально за пять минут до траурной церемонии.

Быстро собравшись, родители направились к месту, указанному в СМС, однако на входе в мечеть их встретили грубостью. Пришедшим проститься с сыном россиянам заявили, чтобы они убирались отсюда, говоря, что «здесь нет вашего оккупанта». Даже звонок военкому не помог решить вопрос — бородатый мужчина на входе в мечеть «послал и его».

После этого родители покойного военнослужащего поняли, что происходит что-то нехорошее. В результате погребение прошло без их участия. Его провели без традиционных воинских почестей, с которыми хоронят погибших участников СВО.

Мужчина, угрожавший у мечети родителям Виктора Чеснокова Кадр: ИА «Регнум»

Могилу солдата нашли неравнодушные местные жители

Когда об истории семьи бойца узнали местные жители, они смогли отыскать место, где похоронили Виктора. Оказалось, что он погребен на мусульманской части кладбища на отшибе. Памятника, оградки, креста — ничего не было.

Четыре месяца администрация обещает облагородить могилу, поставив памятник, однако никаких подвижек пока не происходит. Обращение в прокуратуру, по словам родительницы, тоже ничего не дало. Там ей заявили, что Виктора похоронили так, как того просила его гражданская жена. Сведения о том, что официально мужчина не был женат, там в расчет решили не брать.

Я думаю, что это какая-то афера ради получения выплат за погибшего участника СВО. Ни мы, ни родной брат Виктора никаких выплат не получали Светлана Чеснокова

Все, чего сейчас хотят родные мужчины, это добиться справедливости, найти тех, кто был ответственен за ситуацию и наказать их по закону.